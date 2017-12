Après sept ans de prison, un mari récalcitrant donne enfin le Guett à sa femme

Une fois de plus, une femme qui réclamait le divorce a été contrainte d’attendre des années avant d’obtenir enfin satisfaction. L’affaire concerne un couple en Israël qui s’est marié il y a 25 ans et a quatre enfants.

Il y a quinze ans, la femme s’est adressée au tribunal rabbinique pour demander le Guett en précisant que son époux souffrait de troubles maniaco-dépressifs et d’insomnie, qu’il ne travaillait pas et ne subvenait donc pas aux besoins de sa famille, et agissait parfois de façon incontrôlée.

Le tribunal a envoyé le couple suivre un traitement mais le mari ne s’est pas présenté, a quitté la maison et a refusé de répondre aux convocations du Beth Din. Par la suite, vu son comportement, il a reçu l’ordre à plusieurs reprises de donner l’acte de divorce à sa femme mais il n’a pas obtempéré, ne se présentant même pas au tribunal.

Un mandat d’arrêt a été émis contre lui pour un emprisonnement de cinq ans ou jusqu’au moment où il délivrerait le Guett.

Claire Dana-Picard