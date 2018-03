Appartements boutique Haneviim: Faites-vous plaisir!

Au cœur de la capitale, le projet d’appartements ”Boutique Haneviim” d’Azorim, offre une opportunité de logement unique pour les retraités qui veulent vivre à Jérusalem avec tout le confort et les commodités nécessaires.

On vous en dit davantage.

Vivre au cœur de la ville sainte

Après une vie passée à travailler et à entretenir une grande maison, nombreux sont les retraités qui rêvent de passer à un mode de vie plus tranquille. Ainsi, ils ne sont pas rares ceux qui décident de vendre leur maison après avoir pris leur retraite. La raison est simple: elle est devenue trop difficile à gérer et les enfants ayant tous fait leur nid, elle est aussi beaucoup trop grande. C’est là que le projet Boutique Haneviim d’Azorim, apparait comme une solution idéale.

Situé au centre de Jérusalem, rue Haneviim, ce projet propose des bijoux d’appartement. A seulement 10 minutes du Kotel et 3 minutes de la Grande Synagogue et du tramway, les logements sont aussi à proximité de toutes les commodités. Et surtout, posséder un appartement Boutique Haneviim présente un avantage unique. En effet, situés au-dessus d’un hôtel, les propriétaires peuvent profiter tout au long de l’année des prestations de ce dernier: surveillance 24/24, 7j/7; SPA; restaurants. Et lorsque les enfants et les petits-enfants viennent passer Shabbat, plus besoin de se préoccuper de leur trouver un petit coin pour dormir: il suffit de leur réserver une chambre quelques étages plus bas!

Un bijou d’appartement

Les appartements Boutique Haneviim répondent à une exigence de qualité et de standard exceptionnelle. Ce qui peut paraitre pour des prestations de luxe ailleurs, est ici, le standard. Les heureux propriétaires témoignent qu’ils n’ont absolument rien changé à l’offre proposée par le promoteur, si ce n’est la couleur des meubles de cuisine, pour certains. Chaque appartement possède une place de parking et une cave.

Et la vue…. Beaucoup de personnes qui ont acquis un appartement Boutique Haneviim l’avouent: à l’offre immobilière unique, s’est ajoutée une vue à couper le souffle qui a terminé de les convaincre que c’était là qu’il fallait vivre.

Toutes les tailles pour un financement privilégié

L’offre est variée dans ce projet: du 2 pièces (66-71 m2) au 5 pièces (147 m2) en passant par les 3 et 4 pièces, Boutique Haneviim propose aussi deux penthouses de 530 m2 avec une terrasse de 300 m2. De quoi faire rêver. Et le promoteur insiste sur les conditions privilégiées de financement de ces biens. Tout est prévu pour un achat en douceur et en toute sérénité.

Un bouquet d’avantages pour une vie tranquille et faite de plaisirs

Monsieur N. est l’un des nouveaux propriétaires d’un appartement boutique Haneviim. Lui et son épouse ont décidé de vendre leur maison de 350 m2 à Efrat, pour venir s’installer à Jérusalem pour leurs vieux jours. “Ce projet nous convient parfaitement, parce qu’il allie de nombreux avantages très importants pour des personnes de notre âge. L’un des arguments qui nous a le plus convaincu est la surveillance. Pour nous, il est très rassurant de savoir que nous avons une personne à qui nous adresser à toute heure du jour et de la nuit. L’emplacement est central, c’est un vrai bonheur d’être à quelques minutes du Kotel ou du centre-ville. Et nous avons en plus le plaisir de pouvoir recevoir tous nos enfants grâce à l’hôtel. Puisque nous parlons de plaisir: nous sommes très heureux de pouvoir profiter du SPA et des autres avantages que procure l’hôtel. Avoir tous ces services sous le toit de notre maison: c’est une chance inouïe!”.

Pour plus de renseignements:

mb@azorim.co.il

Tel: 0523077076