Antonio Guterres visite les tunnels souterrains du Hamas

Dans le cadre de sa visite de trois jours en Israël, le secrétaire-général de l’ONU a eu droit mercredi matin à une visite guidée dans les villages frontaliers avec la bande de Gaza ainsi que dans des tunels souterrains creusés par le Hamas. Auparavant, il avait effectué un survol d’Israël en hélicoptère pour se rendre compte de l’étroitesse du pays et des dangers qui l’entourent. Il était notamment accompagné par l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon ainsi que le chef d’Etat-major adoint, le général Aviv Kochavi.

Près de la bande de Gaza, Antonio Gutteres a pu rencontrer des habitants de villages juifs pour prendre conscience de leur angoisse quotidienne et il a reçu un briefing complet sur la situation dans cette région et le rôle du Hamas. Dansl’un des tunnels visités, Dany Danon a rappelé au secrétaire-général de l’ONU que le Hamas continue à se réarmer dans le but de s’attaquer aux populations civiles en Israël et qu’il détourne l’aide internationale à des fins terroristes au lieu d’améliorer la situation de sa propre population qu’il tient en otage. L’ambassadeur a également insisté sur l’endoctrinement de la jeunesse de Gaza et a souligné la différence de mentalité su côté israélien où les habitants ne cherchent qu’à assurer un meilleur avenir pour leur jeunesse.

Le secrétaire-général de l’ONU s’est également rendu de l’autre côté de la frontière où il a visité une école gérée par l’Unrwa où l’on a sans doute soigneusement fait disparaître le temps de la visite toute la documentation de haine antisémite qui est prodigué.

Avant l’arrivée en Israël du secrétaire-général de l’ONU, l’ambassadeur Dany Danon avait indiqué que cette importante visite avait pour but de lui montrer la réalité telle qu’elle est et non telle qu’elle est décrite par les médias étrangers ou les nombreux ennemis d’Israël à l’ONU.

Vidéo (Aroutz 7)

Photo porte-parole Tsahal