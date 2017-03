Antisémitisme: Donald Trump aurait droit à des excuses de la part des organisations juives

Durant plusieurs mois, le débat public américain, y compris dans les organisations juives, a attribué le regain d’antisémitisme aux Etats-Unis à l’élection de Donald Trump. Ce développement arrangeait bien les milieux démocrates qui y voyaient la preuve que l’atmosphère de campagne et les premières décisions du nouveau président américain alimentaient un climat malsain et avaient libéré la parole et les actes antisémites aux Etats-Unis.

Or, la découverte par le FBI de l’origine des quelque cent-cinquante alertes à la bombe et menaces contre des institutions juives a provoqué un choc. C’est un jeune israélien d’Ashkelon qui est à l’origine de la quasi-totalité de ces appels anonymes, pour des raisons qui sont encore à déterminer.

Mais deux jours après cette découverte, il semble que les grandes organisations juives américaines, qui pour la plupart se situent dans les courants libéraux (politiquement et religieusement) tardent à présenter leurs excuses au président Donald Trump. Ce dernier a pourtant été tenu pour responsable de cette vague y compris et jusque dans les médias européens, tout « heureux » de pouvoir faire un lien entre l’élection de Trump et la résurgence de l’antisémitisme blanc d’extrême droite.

Plus que cela, le président de l’Anti-Defamation League (ADL) a maintenu ses accusations ainsi que le lien entre Donald Trump et la remontée de l’antisémitisme aux Etats-Unis.

Photo Wikipedia