Annulation de la rencontre Netanyahou-Gabriel

Malgré les pressions de dernière minute de la chancelière allemande Angela Merkel, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a tenu ferme. Il a annulé la rencontre prévue avec le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel. Ce dernier avait opposé une fin de non-recevoir à la demande du Premier ministre israélien de ne pas rencontrer des représentants d’organisations d’extrême gauche anti-israéliennes.

Le ministre allemand s’entretiendra mardi soir avec des représentants de B’Tselem, Shovrim Shetika, Shalom Akhshav et de l’Initiative de Genève, organisations qui ne manqueront pas de déverser leur immonde propagande contre le gouvernement et contre Tsahal.

Lors de sa visite à Ramallah, Sigmar Gabriel avait réitéré son souhait de s’entretenir « à la fois avec Binyamin Netanyahou et ces organisations », leur conférant ainsi une importance qu’elles ne méritent aucunement.

Le ministre de la Protection de l’environnement Zeev Elkin a résumé l’importance de l’attitude du Premier ministre:

« Il est temps que l’Etat d’Israël prenne en main ses intérêts et fixe des lignes rouges concernant le comportant des personnalités qui se rendent en Israël, aussi importantes soient-elles. Il est de règle que quiconque vient en visite officielle dans un pays étranger doit coordonner son emploi du temps avec les autorités du pays hôte. Il n’est pas concevable qu’un ministre arrive en Israël et veuille rencontrer lors de sa visite des organisations qui combattent Israël sur la scène internationale. Et cela ne peut que provoquer le respect. Combien n’avons-nous pas entendu par l’opposition qu’Israël sera isolé diplomatiquement à chaque fois que nous avons adopté une attitude ferme envers ceux qui nous manquaient de respect. Or c’est le contraire qui s’est passé. Nous l’avons vu avec l’ONU, la Grande-Bretagne ou l’Ukraine par exemple. Un pays qui se respecte soi-même et tient à son honneur n’en est que plus respecté par les autres. Les cris de l’opposition se sont à chaque fois révélés futiles ».

Photo Amir Lévy / Flash 90