Les amis d’Elhanan : ‘Venez à ses obsèques’

Les amis du jeune officier de réserve Elhanan Brezner z’l, 36 ans, décédé subitement mardi à l’issue d’une course de son unité dans la vallée du Jourdain, ont lancé sur Facebook un appel au public, lui demandant de venir à ses obsèques. Il doit être enterré mercredi après-midi à 15 heures au cimetière militaire de Haïfa. Ils ont rappelé qu’il était un ancien ‘nouvel immigrant’, qu’il avait été un excellent soldat, qu’il avait un cœur d’or et laissait sa femme et deux enfants en bas âge. L’un de ses camarades a précisé : « Nous voulons faire naître un petit sourire sur le visage de son épouse et de ses enfants, qui traversent une grande épreuve ».