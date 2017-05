Amir Ohana: « La lutte contre l’incitation doit commencer par la Knesset! »

La commission des Affaires étrangères et de la Défense s’est réunie lundi matin en séance extraordinaire pour discuter de la question de l’incitation à la haine et à la violence en provenance de l’Autorité Palestinienne.

Le député Motti Yogev (Habayit Hayehoudi) a dit: « L’incitation en provenance de Mahmoud Abbas et de l’AP prône la disparition de l’Etat d’Israël par divers moyens: éducation depuis le plus jeune âge, médias et réseaux sociaux. Hitler et son idéologie, Saddam Hussein ainsi que les shahids sont des figures montrées en exemple et comme modèles, et les enfants, dès l’âge de la maternelle, apprennent que les Juifs sont pires que des porcs, qu’ils ont violé leurs mères et massacré leurs ancêtres à la hache. Par ailleurs, l’AP glorifie les terroristes et nomme des écoles ou des lieux en leur mémoire. Sans parler des salaires versés aux terroristes par l’AP avec l’argent de l’aide internationale. Que faut-il alors de plus pour pousser un jeune arabe palestinien à passer à l’acte et assassiner des Juifs??! »

Le député demande à ce qu’Israël exige que les programmes scolaires soient modifiés de fond en comble et que les médias de l’AP cessent de déverser la haine d’Israël et des Juifs. « Il est impensable d’envisager de négocier avec une entité qui souhaite vous détruire », estime Motti Yogev qui appelle à une véritable « Opération Rempart » éducative contre l’Autorité Palestinienne. Et de conclure: « L’essentiel est de réaliser qu’il n’y a pas à qui parler ni de quoi parler et qu’il faut au contraire accentuer notre contrôle de la Judée-Samarie ».

De son côté, Amir Ohana (Likoud) a insisté sur le fait qu’il faille détruire la Mal à la racine au lieu de se contenter des « feuilles ». Mais le député a surtout abordé une question fondamentale et criante: « Lorsque l’on parle d’incitation à la haine ou à la violence il faut traiter en premier lieu ce qui se passe à l’intérieur même de notre Knesset, avec l’attitude des députés arabes. Lorsque ceux-ci observent une minute de silence à la mémoire de terroristes, participent à des expéditions maritimes en soutien au Hamas, refusent de qualifier d’actes terroristes les assassinats de Juifs, glorifient des terroristes, leur fournissent des téléphones en prison, insultent l’Etat d’Israël ou les soldats de Tsahal et qu’ils continuent à exercer à la Knesset il s’agit d’une grave faille de nos institutions. Et la faute en incombe avant tout à la Cour suprême qui refuse systématiquement d’invalider ces députés au nom de la liberté d’expression et d’opinion ».

Amir Ohana a proposé que le gouvernement israélien exige de la communauté internationale qu’elle conditionne son aide financière à l’Autorité Palestinienne à la cessation de toute incitation sous toutes ses formes. Le député a noté qu’il y a un changement qui s’opère lentement dans le conscience internationale, prenant l’exemple de la décision de la Norvège ou de l’entretien houleux qui se serait déroulé selon des sources américaines entre le président Donald Trump et Mahmoud Abbas à Beit Lehem.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90