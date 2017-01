Alan Dershowitz: « Les médias israéliens veulent faire tomber Binyamin Netanyahou »

Après avoir sévèrement critiqué son propre camp démocrate et particulièrement le président Barack Obama et John Kerry, l’avocat américain Alan Dershowitz a exprimé son soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou concernant l’affaire pénale présumée qui le touche. Il a dénoncé la décision du conseiller juridique du gouvernement d’ouvrir une enquête contre le Premier ministre alors que ce dernier a tant de dossiers cruciaux à traiter. « Il s’agit d’une atteinte à la démocratie et d’une obstruction au travail d’un élu du peuple ».

Le juriste ui n’a pas la langue dans sa poche voit dans cette nouvelle affaire « une illustration de l’obsession de ceux qui sont incapables de l’emporter de manière démocratique par les urnes ». Il a attaqué les médias israéliens, précisant que « cela devient une mode dans les médias de certains pays démocratiques de mettre en danger le processus démocratique en s’attaquant aux responsables élus ».

Alan Dershowitz a souligné que Binyamin Netanyahou « travaille vingt-cinq heures par jour et huit jours par semaine » pour faire face à tous les défis auxquels Israël fait face, y compris la transition de pouvoir à Washington, l’ONU et le discours de John Kerry, mais que tout est fait par les médias et l’opposition pour perturber son travail ce qui est totalement irresponsable.

Il propose qu’en cas de soupçons envers un président ou un Premier ministre sur des affaires mineures, il serait judicieux d’attendre qu’ils ne soient plus en poste pour traiter le dossier car un processus judiciaire en plein mandat équivaut « à lier une main derrière le dos du Premier ministre israélien ». « Cette nouvelle affaire a été entièrement montée en épingle par les médias, et particulièrement Yediot Aharonot », accuse l’avocat qui précise n’avoir jamais assisté à un tel acharnement contre un Premier ministre d’un pays démocratique ainsi que sa famille.

