Al-Jazeera: Dr. Mordekhaï Keidar met K.O. un imam affabulateur (vidéo)

Savoir parler aux Arabes le langage des Arabes. C’est ce que sait faire de manière magistrale le Dr. Moredkhaï Keidar, spécialiste du Moyen-Orient et du monde arabo-musulman. Parlant parfaitement la langue arabe, ce n’est pas la première fois que cet universitaire sioniste-religieux est invité sur la chaîne qatarie Al-Jazzeera pour y exprimer la position israélienne sur certaines questions et notamment sur Jérusalem. Ce qui a été le cas cette fois-ci, où il a dû débattre en duplex avec un imam. Ce dernier, s’exprimant en premier, a déversé un flot de mensonges historiques, déclarant par exemple que sur 100% de vestiges trouvés dans les fouilles à Jérusalem, 80% sont des vestiges musulmans, 18% des vestiges chrétiens et 2% des vestiges cananéens »!! « Pas une seule pierre de Jérusalem ne témoigne d’une présence juive à Jérusalem », a rajouté cet « érudit » qui demande aux Israéliens de « quitter la Palestine et retourner d’où ils sont venus ».

Ce « dignitaire » religieux ne devait sana doute pas savoir face à qui il serait, sans quoi il ne serait pas venu. De manière absolument magistrale et avec un courage exemplaire, Dr. Keidar a répondu, non seulement en rétablissant la simple vérité historique mais aussi en mettant le monde arabe et musulman face à sa lamentable réalité. Les tentatives de son contradicteur de l’interrompre, tactique adoptée aussi par les députés arabes lors de débats, ne lui auront servi à rien. Le Dr. Keidar, comme il l’a fait comprendre lors du débat, n’était pas là sous le statut inférieur de dhimmi.

La manière de répondre du Dr. Keidar, tant sur la forme que sur le fond, met en évidence les failles de la « hasbara » israélienne depuis des décennies, qui à part de rares exception, manque de voix telles que la sienne, sans complexe, précises et convaincantes.

Vidéo:

Photo Youtube