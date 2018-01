Aide américaine à l’Unrwa: Donald Trump passe des paroles aux actes

Selon le site américain Axios, le président Donald Trump aurait ordonné de geler une somme de 125 millions de dollars prévus pour l’organisation Unrwa. Ce montant fait partie des 300 millions de dollars versés annuellement par les Etats-Unis à cette agence de l’ONU créée pour les ‘réfugiés’ arabes palestiniens. La somme serait bloquée jusqu’à ce que l’Administration américaine ait défini sa nouvelle politique concernant l’aide financière versée à l’Autorité Palestinienne. D’après d’autres sources ce serait le secrétaire d’Etat Rex Tillerson qui aurait donné l’ordre malgré l’opposition de conseillers du Département d’Etat.

Des débats vifs ont eu lieu au sein de l’Administration américaine à propos de cette décision, certains exigeant de sanctionner l’Autorité Palestinienne pour sa réaction extrême après la déclaration du président américain sur Jérusalem, d’autres estimant qu’il fallait être plus indulgent avec elle et avertissant que cela risquait de provoquer davantage de terrorisme. Hypothèse fragile car les mêmes avertissements avaient été lancés avant la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem sans qu’ils aient été suivis d’une vague de violences.

La délégation américaine à l’ONU a été très ferme, considérant qu’il ne fallait plus soutenir une organisation qui a tourné le dos aux Etats-Unis.

Du côté de l’OLP, les déclarations sont également à la confrontation. Hanan Ashrawi, membre du comité central de l’OLP a prévenu que la réunion du Conseil central de l’OLP qui doit avoir lieu le 14 janvier prendra des décisions stratégiques cruciales concernant ses relations avec Israël et les Etats-Unis. Dans une interview au journal « Filistin » elle a évoqué une remise en cause du processus entamé à Oslo en 1993 et une reprise de la « lutte populaire », expression dont on connaît la signification.

Photos Yonatan Sindel / Issam Rimawi / Flash 90