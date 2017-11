82% des Arabes israéliens déclarent n’avoir aucun désir de vivre sous domination palestinienne !

Un nouveau sondage qui a été effectué par le New Wave Research Institute auprès de 426 arabes israéliens de plus de 18 ans (en dehors de la communauté druze) a révélé des données assez surprenantes concernant la population arabe d’Israël……Détails……

Le sondage nous apprend que près des deux tiers des sondés, soit 65%, se définissent comme non religieux, tandis que 35% se disent religieux.

Quelque 46% d’entre eux se sont identifiés comme étant des arabes israéliens et 42% comme des arabes palestiniens, tandis que seulement 3% se sont identifiés comme étant des Israéliens !

73% des Arabes israéliens ressentent un sentiment d’appartenance au pays et 60% sont fiers d’être israéliens,

Près des trois quarts des répondants, soit 73%, pensent que le conflit israélo-palestinien concerne la terre, tandis que 19% pensent qu’il s’agit de religion. Les autres personnes interrogées ont répondu ne pas savoir ou ont refusé de répondre.

La majorité des Arabes israéliens ont déclaré que les Juifs avaient des liens historiques et religieux avec Israël.

Quelque 82% d’entre eux ont déclaré qu’ils n’avaient aucun désir de vivre sous domination palestinienne, alors que seulement 14% ont dit le contraire. 4% ont refusé de répondre.

Plus inquiétant : Le sondage a également montré un large soutien en faveur d’un droit au retour pour les réfugiés palestiniens, de plus, un peu moins de la moitié des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutenaient le droit d’Israël à exister et un peu plus de la moitié ont déclaré qu’ils s’opposaient au droit d’Israël à exister !

Une majorité importante d’Arabes israéliens a déclaré avoir des amis juifs et ne pas s’opposer à envoyer leurs enfants à l’école avec des enfants juifs.

Cependant, la plupart croient qu’il y a beaucoup d’incitation anti-arabe dans la société juive israélienne alors que seulement quelques-uns pensent qu’il y a beaucoup d’incitation arabe contre les juifs !

Interrogée sur des questions concernant spécifiquement la société arabe israélienne, la question la plus préoccupante pour les sondés était la violence, suivie par l’éducation, le racisme et le logement.

Lorsqu’on leur a posé des questions sur la politiques nationale, la plupart des personnes interrogées ont estimé que les députés Arabes et la Cour suprême ne les représentent pas.

Pour ce qui est des Arabes Jérusalem-Est, la plupart ne se considèrent pas comme des Arabes israéliens.

Certains d’entre eux ont le statut de résident permanent plutôt que la citoyenneté.

Sur la plupart des questions, la position des Arabes de Jérusalem-Est est le contraire des positions des Arabes israéliens.

La plupart des résidents de Jérusalem-Est interrogés ont déclaré ne pas avoir l’impression d’appartenir à la société israélienne et seulement la moitié d’entre eux ont dit avoir des amis juifs.

Ces sondages ont été effectués par des arabophones et les personnes interrogées n’ont pas été informées que se sondage était effectué pour une instition juive.

Photo by Lior Mizrahi/Flash90