60 députés européens réclament des mesures contre BDS

Un fait sans précédent : 60 députés du parlement européen ont demandé à Federica Mogherini, chef de la diplomatie européenne, de prendre des mesures, tant financières que politiques, contre des organisations telles que BDS ‘qui propageaient l’antisémitisme et l’antisionisme en prétendant exercer leur droit à la liberté d’expression et d’association’.

Cette initiative a été prise par des représentants de quatre principaux groupes politiques de plusieurs pays qui ont demandé ‘qu’aucun fond public n’aille à ces organisations qui appellent au boycott de l’Etat d’Israël’ et que ‘les agences ne prennent aucun engagement vis-à-vis de compagnies ou d’associations impliquées dans les actions de BDS’.

Les personnalités politiques qui ont conduit cette démarche sont les Roumains Cristian Dan Preda et Ioan Mircea Pascu, le vice-président du parlement européen Petras Austrevicius (Lituanie) et le député allemand Arne Gericke. Et parmi les signataires, on compte la députée polonaise Anna Fotyga, le vice-président Pavel Telicka, de la République tchèque, le député Dietmar Koster, d’Allemagne, et l’espagnole Beatriz Becerra.

Le vice-président du parlement européen a notamment souligné que ‘le boycott des liens stratégiques avec Israël, leader de la communauté internationale dans le domaine du renseignement et de la défense, pouvait s’avérer contre-productif vu les intérêts communs de sécurité de l’UE et d’Israël’.

