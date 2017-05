50 sur toi, Jérusalem ! Avraham Azoulay

Chaque pas à Jérusalem, est un pas au-delà du temps: un pas aujourd’hui, plein de vie et de modernité, un retour vers le passé, vers ces millénaires d’histoire de promesses et de prières, un saut vers l’avenir, car toute l’histoire du peuple d’Israël démarre ici même, à travers ces pierres blanches. Nul ne pourra nier qu’ici, la présence de D-ieu est ressentie plus intensément que nulle part ailleurs, et que le cœur du peuple juif y bat plus fort. D’ici, Il insuffle le chaud et le froid sur la planète, décide de Sa stratégie mondiale. Depuis le cœur du monde, Il dirige nos vies et transforme nos rêves en réalité. Tous ceux qui ont le privilège de fouler son sol, d’arpenter ses rues, de côtoyer les acteurs de cette ville millénaire, éprouvent de façon irremplaçable, cette sensation de vivre une autre dimension.

Ce que nous ressentons en tant que Juif israélien vivant ici, il est évident que tout étranger arrivant à Jérusalem, le ressent aussi, différemment, mais fermement. Cette ville attire, enchante, bouscule et ne laisse pas indifférent.

Et voilà que le président Trump, a choisi Jérusalem comme l’une de ses premières destinations officielles, les 22 et 23 mai prochains, à l’aube du 50 ième Yom Yeroushalayim, il se prépare lui aussi, à plonger sans le savoir, dans l’ambiance magique de notre capitale.

Ce qu’il imagine depuis son palais de Washington, est loin de ressembler à ce qu’il vivra ici. Il en sortira différent, assurément. L’effet est surnaturel et immédiat, à peine arrivé à l’entrée de la ville sainte. Les discours préparés s’allégeront d’émotions partagées, si fortes que les idées se mettront alors en place, seules, sans besoin de paroles superflues.

On est tous ici curieux et satisfaits de la visite de l’un des plus surprenants présidents américains de l’histoire. Il va certainement s’imprégner de la paix et de la sérénité de cette ville, et repartira peut-être un peu plus sage de son voyage historique.

Pour nous, il est évident que Jérusalem n’appartient pas seulement aux 10 % des habitants d’Israël, mais à chaque juif à travers le monde. Il rêve d’elle, il prie vers elle, il la retrouve à chaque événement fort, parce que nous sommes tous prêts à lutter de toutes nos forces, pour la garder réunifiée, capitale éternelle d’Israël. Parce qu’elle représente à elle seule toute la signification d’Israël.

Mazal tov à toi, pour tes 50 ans de réunification. Merci Jérusalem, de nous faire vibrer depuis toujours, et pour toujours.

Avraham Azoulay