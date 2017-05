50.000 « beliebers » réunis au Parc Hayarkon de Tel Aviv

Quatre personnes ont été hospitalisées et 150 autres prises en charge par les secours

L’idole de la pop Justin Bieber a enflammé le parc Hayarkon de Tel Aviv mercredi soir, où près de 50.000 fans ont assisté à son show.

Le public, en majorité composé d’adolescentes et de jeunes femmes, a acclamé la star dont le dernier concert en Israël remontait à 2011.

Quatre personnes ont été hospitalisées et 150 autres prises en charge pour malaise ou déshydratation.

Dans un marché en crise, le dernier album de Bieber « Purpose » comprenant les tubes mondiaux « What do you mean », « Sorry », ou « Love yourself » s’est écoulé à plus de 5 millions d’exemplaires dans le monde.

Concert de Justin Bieber au Parc Hayarkon de Tel Aviv, mercredi 4 mai 2017

Déborah Sellam/i24NEWS