3ème FESTIVAL NATIONAL DE HARPE D’ISRAEL A JERUSALEM

A la recherche d’une idée de sortie pendant ces vacances de Hanouka? Pourquoi ne pas découvrir le festival de harpe d’Israël à Jérusalem?

Nehama Reuben, Harpe hébraïque et Shimon Reuben, Piano Jazz, concertistes solistes virtuoses joueront en ouverture du Concert du 3ème Festival National de Harpe d’Israël qui se tiendra a Jérusalem le Mardi 19 décembre 2017 à 20h à l’Académie de Musique de l’Université Givat Ram, Salle « Navon ». L’occasion pour nous de vous présenter cette harpiste d’exception.

La harpe de concert 47 cordes et 7 pédales est un instrument difficile, mais magnifique, qui requiert des dons et des compétences spécifiques : coordination cérébrale et physique des mains et des pieds, des yeux qui visualisent en même temps à droite les doigts sur les cordes, à gauche la partition et en face le public ou le chef d’orchestre.

Nehama Reuben sera jury lors du Concours de Harpe d’Israël qui se déroulera le lundi 18 décembre 2017 à l’Académie de 11h à 17h en entrée gratuite pour le public.

Nehama REUBEN, 1er Prix de Harpe du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (C.N.S.M.) a été Jury International pendant 40 ans de carrière musicale à Paris pour les Concours de recrutement de Professeurs pour les Conservatoires Nationaux de Musique de France et d’Europe et aussi JURY pour les Concours d’entrée et de sortie du C.N.S.M. Les Concours d’Entrée au CNSM à son époque étaient redoutables et sélectifs, les Concours de sortie pour obtenir le 1er Prix du CNSM l’étaient encore plus !! Nehama a commencé sa carrière de harpiste 1 mois après son 1er Prix en remplaçant au pied levé Lily Laskine, sa célèbre Professeur pour jouer le Lac des Cygnes avec l’orchestre du Bolchoï de Moscou. Nehama a interprété tout le répertoire classique de harpe : Concerto de Mozart (jusqu’à 21 fois par mois !!), Boïeldieu, Berlioz, Sonate de Debussy, Septuor de Ravel et solos de Naderman, Hasselmans, Salzedo, etc… et en tant que Harpiste solo de la Grande Synagogue de Paris, Neuilly et d’autres, Nehama a accompagné les Hazanim pour le répertoire liturgique. Depuis son Alya à Jérusalem avec son mari Shimon REUBEN, Nehama, spécialiste mondiale de harpe hébraïque se consacre à l’écriture et à l’enregistrement de ses compositions (Copyright Sacem) sur les Psaumes du Roi David, qui seront destinées à rester dans l’histoire d’Israël pour les futures générations. La « Rhapsodie Ivria » composée pour harpe solo de niveau Supérieur par Nehama est déjà interprétée par des jeunes harpistes du monde entier. Nehama a innové une nouvelle technique de jeu adaptée à la musique hébraïque qui imprime une dimension spirituelle très envoûtante qu’on peut écouter sur son CD « LA HARPE DES HEBREUX » sur Youtube. C’est la foi juive profonde qui anime Nehama et sert de socle à sa technique française acquise au fil des années de carrière de concerts. Lors de ce Concert, vous aurez le plaisir d’écouter Shimon REUBEN, dans sa fulgurante interprétation pianistique de Jewish jazz et de musique américaine et brésilienne dans des improvisations qui vous transporteront dans un océan de joie musicale.

Pour aller plus loin:

Tel : 0522352010.