10 cas où l’expertise de l’eau d’Israël a aidé le monde

Pour célébrer la Journée mondiale de l’eau, le 22 Mars, ISRAEL21c jette un regard sur 10 projets d’innovation procurant de l’eau propre aux communautés à travers le monde.

Israël est devenu un expert dans l’utilisation ingénieuse de l’eau afin de surmonter les problèmes de pénurie, dans un monde confronté à une crise imminente de cette ressource.

Cette année, les expositions et conférences WATEC , qui se tiendront en Septembre à Tel -Aviv, devraient attirer 10.000 intervenants provenant de 90 pays, qui recherchent les solutions israéliennes pour les questions d’eau.

Israël investit 2,2 milliards $ chaque année dans les technologies de l’eau et de l’expertise. En outre, le produit de ces recherches est partagé sur une base humanitaire à travers des cours de formation, des consultations et des projets.

Le Keren Kayemeth L’Israel- et le Jewish National Fund (KKL-JNF) accueillent souvent des délégations du monde entier – ainsi récemment, de la Californie, d’Argentine et de l’European Policy Center -qui viennent voir comment le système israélien des installations de traitement et les 230 réservoirs ont atteint le ratio le plus élevé de réutilisation des eaux usées dans le monde.

Environ 92% des eaux usées israélienne est traité et 75% est utilisé pour l’irrigation agricole. Israël prévoit de recycler 95% de ses eaux usées pour l’irrigation d’ici à la fin de 2025.

«Au cours des années 1980, le recyclage des eaux usées était un concept révolutionnaire et beaucoup de gens étaient sceptiques. Aujourd’hui, près de la moitié de l’irrigation en Israël provient des eaux usées recyclées », explique le Directeur du KKL Project Development Yossi Schreiber.

Les grandes entreprises israéliennes de technologie de l’eau telles que Mekorot, Arad Technologies, Tahal Group, Plasson Industries et Ham-let – ainsi que de nombreuses petites entreprises israéliennes – sont sollicitées pour la planification et la construction d’infrastructures d’eau agricole et rurales dans des pays comme l’Angola, le Ghana, la Serbie, la Chine, l’Espagne et les États-Unis.

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, qui est célébrée le 22 Mars, ISRAEL21c salue les organisations gouvernementales et non gouvernementales israéliennes qui partagent les technologies avancées de l’eau pour l’irrigation, la purification, le filtrage, le dessalement, la conservation, la surveillance et le recyclage.

Voici 10 exemples récents de cette expertise.

1. L’association à but non lucratif Innovation:Afrique a remporté un prix des Nations Unies pour l’amélioration de la qualité de vie dans sept pays africains qui utilisent des technologies israéliennes, telles que les systèmes d’irrigation de Netafim, permettant aux agriculteurs de cultiver davantage avec moins d’eau; et les systèmes d’énergie solaire qui pompent l’eau des aquifères, et ainsi épargnent aux villageois (principalement des femmes et des enfants) d’innombrables heures passées auparavant à rechercher de l’eau.

2. IsraAID a lancé son projet WASH (Eau, Assainissement et Hygiène) il y a environ quatre ans pour concevoir des solutions pour les communautés des Fidji à Haïti au Myanmar.

Dans le Vanuatu, un pays insulaire du Pacifique Sud dépendant de la pluie, un cyclone de mars 2014 a contaminé les réservoirs et a détruit les systèmes de récolte de l’eau. Entre autres mesures, IsraAID a élaboré une stratégie pour l’ingénierie d’un système de gravité basse technologie, construit et entretenu par les habitants de la région, afin de ramener l’eau des montagnes dans deux villages comprenant plus de 600 personnes et une école. IsraAID travaille avec la Banque mondiale à la construction de trois autres systèmes de gravité.

Dans le camp de réfugiés de Kakuma au Kenya et dans le canton de Gulu en Ouganda, qui luttent contre les maladies d’origine hydrique et la contamination de l’eau, IsraAID forme des chômeurs ou des sous-employés pour devenir des techniciens de l’eau. Les diplômés travaillent avec des ONG locales ou des compagnies d’eau, ou créent leur propre entreprise, pour apporter leur nouvelle expertise dans tous domaines, depuis le forage de puits et la construction de latrines jusqu’à l’enseignement

hygiène.

3. Un glissement massif en septembre 2015 a endommagé un important canal d’irrigation, partiellement construit par l’ONG israélienne Tevel b’Tzedek, dans un pauvre village népalais. Le personnel de Tevel a réparé les dégâts grâce au financement de la Fondation Rochlin et de la Coalition juive pour les secours en cas de catastrophes et a travaillé avec le conseil local de l’eau pour renforcer les murs du canal et rétablir et assurer l’approvisionnement en eau de 224 ménages.

En outre, au Népal, Tevel lutte contre les effets des inondations – qui appauvrissent l’eau disponible pour la boisson et l’irrigation – en construisant des piscines d’irrigation et en mettant en place des systèmes d’égouttage qui permettent aux villageois de conserver l’eau à travers les méthodes israéliennes, Directeur à l’université de Ben-Gurion du Néguev. Tevel enseigne également aux agriculteurs villageois des professions moins riches en eau, comme l’apiculture.

4. Le ministère israélien des Affaires étrangères (AMF) s’est associé à G.A.L., basé à Césarée. Water Technologies (gal-water.com) pour fournir gratuitement des produits de traitement de l’eau aux nations africaines depuis plus de 20 ans. En 2016, l’AMF a fait don à G.A.L. de véhicules mobiles d’épuration, de stockage et de distribution d’eau à la Papouasie-Nouvelle-Guinée touchée par la sécheresse et aux îles Marshall du Pacifique.

5. Plus tôt ce mois-ci, le MASHAV-Agence israélienne pour la coopération internationale au développement du MAE a créé le Centre d’agriculture de résilience à la sécheresse au Kenya en Israël pour aider au renforcement des capacités grâce au savoir-faire israélien en matière d’irrigation et de gestion des ressources en eau.

6. L’envoyé spécial du MASHAV pour l’eau et la sécurité alimentaire est allé au Swaziland la semaine dernière avec le directeur de la formation, des programmes et de la recherche outre-mer au Centre pour la Coopération Internationale pour le Développement Agricole (MASHAV) pour mener une enquête sur l’eau à la demande du Premier ministre du Swaziland. Les experts ont identifié des domaines possibles de coopération dans la lutte contre la sécheresse et une pénurie d’eau pour l’agriculture.

7. Après un tremblement de terre en Équateur en mai 2016, IsraAID a apporté une nouvelle technologie israélienne de purification de l’eau à NUFiltration dans plusieurs villages touchés. Au lieu d’avoir à acheter de l’eau potable en bouteille, les résidents peuvent utiliser le système NUF pour transformer l’eau de lavage en eau potable purifiée sans électricité. Le NUF a d’abord été piloté par la société au Ghana comme un projet humanitaire visant à prévenir les maladies causées par l’eau contaminée.

8. Le chapitre de l’Université de Tel-Aviv de Ingénieurs sans frontières a conçu et construit un système de collecte et de purification de l’eau de pluie dans un village tanzanien où l’eau potable contenait des quantités dangereusement élevées de fluorure. Depuis la fin du projet en 2014, elle fournit de l’eau potable à plus de 400 enfants par jour.

9. Le chapitre Ingénieurs sans frontières de Technion a conçu et mis en œuvre un réseau d’eau potable salubre desservant plus de 600 écoliers éthiopiens dans un village rural sans source fiable d’eau potable et de lavage des mains.

Les Israéliens ont enseigné aux enfants plus âgés comment entretenir le système et traiter l’eau, et continuer à fournir un soutien pour assurer un approvisionnement en eau sûr et durable.

10. En juin 2015, le Ministère israélien de l’Économie a engagé 500 000 dollars dans le cadre des Pratiques mondiales de l’eau du Groupe de la Banque mondiale pour aider les pays en développement à relever des défis complexes en matière de sécurité de l’eau. L’accord prévoit deux années de voyages d’étude et d’autres activités pour le personnel de la Banque mondiale et les fonctionnaires de divers gouvernements.

«Israël a dû gérer les services d’approvisionnement en eau tout en opérant dans des conditions de rareté extrême», a déclaré Jennifer Sara, directrice de l’eau à la Banque mondiale, lors de la signature de l’accord à Washington.

«Ses pratiques innovantes sont mondialement reconnues – tant du point de vue technologique que institutionnel – et apportera sans aucun doute des leçons à un grand nombre de clients du Groupe de la Banque mondiale confrontés à des problèmes de sécurité de l’eau».

Traduction JFORUM