Zubin Mehta va quitter l’orchestre philharmonique d’Israël

Le célèbre chef d’orchestre Zubin Mehta, qui dirige l’orchestre philharmonique d’Israël depuis 1977, aurait l’intention de prendre sa retraite en octobre 2019. Mehta, d’origine indienne, est âgé de 80 ans. Au fil des années, il a toujours montré son attachement au pays, surtout lorsqu’Israël traversait des moments difficiles.

Pour le remercier de ce dévouement sans faille, le président de l’Etat de l’époque Shimon Pérès lui avait décerné en 2012 la médaille présidentielle de la Distinction. En recevant son prix, Mehta avait déclaré : « Je ne peux, pour rendre à Israël ce qu’il m’a donné au cours de ces 50 dernières années, que faire jouer chaque soir mes musiciens, de tout leur cœur, à travers le monde. »

Mehta a dirigé également l’orchestre philharmonique de New York pendant 13 ans après avoir conduit celui de Los Angeles pendant deux décennies et celui de Montréal pendant six ans. Il est le fils de Mehki Mehta, fondateur de l’Orchestre Symphonique de Bombay. Mehta a été nommé citoyen d’honneur de Tel Aviv et de Florence et membre honoraire de l’Opéra de Vienne, de l’Opéra de Bavière et de la Société des Amis de la Musique de Vienne.