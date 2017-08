Zoabi interdite d’entrer en Russie !

La député Arabe Israélienne Hanin Zoabi s’est vue refuser l’entrée en Russie vendredi. Selon les rapports, Zoabi s’est vue refuser l’entrée par les responsables de l’aéroport de Moscou après qu’il ait été reconnu qu’elle ne possédait que son passeport diplomatique et n’avait pas le permis d’entrée nécessaire…..Détails……..

L’ambassade d’Israël en Russie a reçu une notification et a aidé Zoabi à entrer dans le pays. A la fin, elle a pu entrer en Russie…

Le ministère des affaires étrangères a déclaré en réponse : « l’ambassade d’Israël en Russie a reçu des informations et a tenté d’aider. Finalement, elle a été autorisée à entrer. »

Zoabi, une extrémiste arabe élue à la Knesset, est connue pour ses déclarations et ses activités anti-israéliennes.

L’année dernière, le comité d’éthique de la Knesset l’a réprimandé sévèrement pour ses commentaires incendiaires lors d’un débat plénier concernant le rapprochement avec la Turquie.

Zoabi a commencé un chahut dans le Knesset quand elle a « célébré » l’accord avec la Turquie, qui comprenait le paiement de réparations aux familles des terroristes du Mavi Marmara éliminés par Israël.

Zoabi, qui était à bord de la flottille, a déclaré lors du débat de la Knesset que la signature de l’accord par Israël était une « admission de culpabilité de meurtre. »

Il a également été signalé il y a plusieurs mois que Zoabi s’est rendue en Jordanie lors d’un voyage financé par la chaine de télévision a-Quds affiliée à l’organisation terroriste Hamas.

Le voyage de Zoabi a été approuvé par le comité d’éthique de la Knesset, qui est l’autorité chargée d’approuver les voyages des députés à l’étranger.

Source Juif.Org / koide9enisrael