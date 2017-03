Zehava Gal-On une nouvelle fois dans la démagogie

La présidente du parti Meretz s’attaque tantôt aux localités juives de Judée-Samarie tantôt aux orthodoxes, et à chaque fois, en tentant de « montrer » à la population quer l’argent qui lui serait destiné est détourné au profit de ces deux secteurs. Cette fois-ci la députée d’extrême gauche dénonce l’allocation de 52,5 millions de shekels à destination des yeshivot.

Zehava Gal-On a toujours le sens de la formule pour monter les populations les unes contre les autres. Sur sa page Facebook, elle écrit notamment: « Demain dimanche, le gouvernement va brûler 52,5 millions de shekels supplémentaires au profit des budgets des yeshivot, ce qui portera le budget total à 1,22 milliards, soit un record historique! Les arguments invoqués pour ces aides scandaleuses sont ridicules. (…) En Israël, financer des étudiants en yeshiva venus de l’étranger, oui, créer un hôpital à Kiryat Shemona, non! Je n’ai aucun espoir de voir quelqu’un du gouvernement s’opposer à cela. Ils ont pris l’habitude de distribuer des milliards pour conserver leur siège en daim autour de la table du gouvernement. Mais ce qui fait encore plus peur, c’est de voir l’opposition qui fait déjà des calculs électoraux et de coalition future pour offrir les mêmes cadeaux ».

Photo Miriam Alster / Flash 90