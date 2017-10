Zehava Gal-On démissionne de la Knesset!

La nouvelle a surpris tous les observateurs politiques: la présidente du parti d’extrême gauche Meretz a annoncé au président de la Knesset Yuli Edelstein son intention d’abandonner son siège de députée et de quitter la Knesset.

Dans une lettre adressée aux députés et membres du parti elle écrit: « Meretz ne peut plus fonctionner comme un club fermé qui vous ignore et empêche des nouvelles forces de prendre part à notre combat pour insuffler un nouveau souffle à la gauche. J’aime la Knesset mais j’aime encore davantage Meretz et je sais que si notre parti ne s’ouvre pas, il disparaîtra. Notre parti a un potentiel électoral bien plus large que le nombre de gens qui ont voté pour lui lors des dernières élections. Afin d’exploiter ce potentiel, Meretz doit se transformer. Je suis convaincue que ma démission de la Knesset me permettra en tant que présidente du parti de me concentrer sur l’organisation de primaires ouvertes et la transformation de Meretz en grande maison pour toutes celles et ceux qui partagent nos valeurs ».

Avec le départ de Zehava Gal-On c’est une personnalité incontournable mais très controversée qui quitte l’hémicycle, peut-être provisoirement. Que les nombreux adversaires de cette passionaria gauchiste ne se réjouissent pas trop vite de son départ. Elle sera remplacée sur les bancs de l’opposition par Mossi Raz, ancien secrétaire-général de Shalom Akhshav, directeur de l’association Ir Shalem (pour une partition de Jérusalem) et adversaire acharné de la présence juive en Judée-Samarie.

Parmi les réactions politiques, celle de Shelly Yehimovitch qui écrit: « Il s’agit d’une perte énorme pour la Knesset. Zehava a été une députés extraordinaire et un leader courageux. Sur le plan personnel, Zehava m’est très chère et son départ de la Knesset m’attriste beaucoup.

Sa camarade de parti Tamar Sandberg a également regretté le départ de Zehava Gal-On et a souligné « son combat sans concessions contre l’occupation » (!!)

A l’opposé, Oren Hazan (Likoud), avec son sens de la formule a écrit: « Zehava, je vous félicite pour votre décision de quitter enfin la Knesset. C’est une décision qui s’imposait (…) Aujourd’hui la Knesset prend un air plus beau ».

Jeudi se tiendront des élections dans les sections du parti afin de désigner les délégués à la nouvelle convention.

