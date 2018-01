ZEHAVA BENYAMIN, DE L’ART A L’ETERNITE

Talpiyot, Jérusalem. Au milieu des usines, dans le quartier de Mekor Haïm, un immeuble rouge, derrière lequel se cachent des trésors ; c’est là, précisément, que se trouve l’atelier de la célèbre artiste Zehava Benyamin, sculptrice israélienne – et rentrer dans son atelier c’est voyager dans le temps et partir à la découverte de l’histoire du pays et des différentes communautés juives.

Le travail reconnaissable et sculptural de Zehava touche autant à l’histoire qu’à la sainteté d’Israël. Au cours de ces dernières années, elle est devenue une référence majeure dans la conception et la fabrication d’arches saintes et de Sifrei Torah, communautés et Rabbanim à travers le monde lui confient l’ornement de leurs synagogues et objets de culte. Son travail a été présenté dans de nombreuses expositions ces trente dernières années ; plusieurs de ses œuvres ont été offertes à des dirigeants israéliens, ainsi qu’à des présidents américains, la famille royale jordanienne ou encore la famille royale marocaine. En 2008, pour les soixante ans de la création de l’Etat d’Israël, Zehava a été spécialement commanditée pour réaliser une ‘Hanoukkia présentée en cadeau au président américain de l’époque Georges W. Bush, Shimon Peres et le Premier Ministre d’alors Ehud Olmert, ainsi que le président de la Cour suprême.

Cette année encore, Zehava Benyamin a été spécialement choisie afin de réaliser une sculpture murale de 10m x 5m pour le Ministère des Affaires Etrangères, que Benjamin Netanyahou, en sa qualité de ministre, dédiera le 22 janvier prochain aux Justes parmi les Nations. Cette œuvre, qui reprend un verset de Devarim (Deutéronome) : « ואתו לא תכרת כי האדם עץ השדה », « Tu ne dois pas les abattre car l’arbre du champ c’est l’homme même » (20 :19), symbolise l’importance du geste généreux de chacun de ces hommes et de ces femmes, à travers le monde, d’avoir sauvé une vie, préservé l’intégrité de l’homme, et par là-même participé à la survivance du peuple d’Israël et à son retour sur sa terre.

Sarah Sahad

Directrice et Fondatrice de l’Agence Art’Drenaline

Productrice, Curatrice et Essayiste