Youval Steinitz va rencontrer ses homologues britannique et canadien

Le ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau va se rendre à Houston dans le Texas pour une cérémonie marquant la début des travaux d’extraction du gaz dans le champ de Leviathan, au large des côtes israéliennes. Il devrait normalement s’entretenir avec ses homologues canadien Jim Carr et britannique Greg Clark. Le ministre israélien aura aussi des entretiens avec des dirigeants de compagnies internationales dans le domaine de l’énergie. Israël devient à vue d’oeil une grande puissance énergétique qui suscite l’intérêt de plus en plus de pays.

Photo Flash 90