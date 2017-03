Youval Steinitz invité à la Conférence sur l’énergie à Houston

Le ministre de l’Energie Youval Steinitz (Likoud) doit participer ce lundi à Houston, au Texas, à la conférence annuelle sur l’énergie. Il prendra la parole et rencontrera ses homologues de Grande Bretagne et du Canada. Il compte également s’entretenir avec les patrons de grandes compagnies internationales. Lors de ses conversations, Steinitz compte évoquer le marché du gaz naturel israélien et le potentiel des investissements dans cette ressource. Avant d’arriver aux USA, Steinitz a rencontré à Rome les ministres des Affaires étrangères et de l’Energie d’Italie afin de discuter avec eux de l’installation d’un gazoduc sous-marin pour l’acheminement de gaz naturel entre Israël et l’Italie qui passerait par Chypre et la Grèce. Le ministre italien de l’Energie est attendu le mois prochain en Israël pour promouvoir ce projet.