Youval Rotem: « L’isolement d’Israël est une vue de l’esprit »

Le nouveau directeur-général du ministère des Affaires étrangères, Youval Rotem, accompagnait le Premier ministre lors de ses visites à Singapour et en Australie. Le journaliste Shimon Riklin (Aroutz 20) qui était aussi de la partie, s’est dit impressionné par la chaleur de l’accueil du Premier ministre israélien lors de ses déplacements. Il a demandé à Youval Rotem comment ce phénomène s’accorde avec le fameux « isolement diplomatique d’Israël » qu’évoquent sans cesse les membres de l’opposition.

Le directeur-général lui a fait comprendre que les relations internationales fonctionnent comme l’économie: si on a besoin de vous, vous ferez partie des courtisés. Et aujourd’hui, Israël est un pays qui a énormément à donner et à apporter sur les plans militaires, technologiques, scientifiques, cybernétiques, agricoles et même énergétique. Pour lui, « l’isolement d’Israël n’est donc qu’une vue de l’esprit brandie à des fins politiques intérieures ».

Photo Aroutz 7