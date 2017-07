Yossef Paritzky, l’orthodoxe de l’antireligiosité…

L’ancien ministre Yossef Paritzki est l’un des exemples du naufrage de la laïcité à l’israélienne. Sur sa page Facebook il a révélé être très pointilleux quant aux restaurants ou cafés dans lesquels il…ne se rend pas: ceux qui ont certificat de cacherout et sont fermés le chabbat. Condition sine qua non…

Celui qui fut l’un des tenors du parti Chinouï dirigé depuis 1999 par Yossef (Tommy) Lapid, raconte avec fierté qu’il a eu récemment un rendez-vous dans un restaurant. Lorsqu’il est arrivé dans l’établissement et qu’il a constaté – avec horreur – que celui-ci avait un certificat de cacherout et était fermé le chabbat, il a fait savoir à ses amis qu’il était hors de question ne serait-ce s’asseoir dans ce restaurant! Et il eut gain de cause, ses interlocuteurs acceptant de changer d’endroit! Ce faisant, il a permis à la cacherout de l’endroit d’être préservée!

Il faut rappeler que le parti Chinouï avait obtenu 15 sièges aux élections de 2003 et disparut du paysage politique aux élections suivantes en 2006. Mais ses idées sur les questions touchant à la religion et l’Etat ont été reprises par le parti d’extrême gauche Meretz.

Photo Flash 90