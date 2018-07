Yoram Ettinger: “L’Autorité Palestinienne ment sur la démographie”

Yoram Ettinger, ancien consul d’Israël à Washington et membre du groupe américano-israélien des Etudes démographiques a participé au congrès de l’initiative “Mashki’im Be-Pitaron” (Investir dans une solution). Il s’agit d’une organisation qui cherche des solutions créatives pour résoudre le conflit israélo-palestinien en abandonnant les paradigmes du passé qui ont tous échoué.

Lors de son intervention, Yoram Ettinger dont les études font référence, a réfuté les chiffres fournis par l’office ‘palestinien’ de la statistique qui pour des raisons politiques (et financières) évidentes parle de plus de 3 millions d’Arabes en Judée-Samarie. Selon les calculs de Yoram Ettinger, il n’y aurait pas plus d’1,8 millions d’Arabes dans ces deux régions. Mais plus que cela encore, Yoram Ettinger accuse l’AP de dissimuler le fait que près de vingt-mille habitants arabes de Judée-Samarie quittent chaque année pour l’Europe ou les Amériques. Il reproche aussi aux autorités israéliennes de ne pas utiliser ces données face à la communauté internationale.

Photo Hadas Parush / Flash 90