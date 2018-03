Yoni Chetboun, candidat au poste de maire de Netanya, vivement encouragé dans sa démarche par les parlementaires français

Lors d’un voyage en France, à Paris, Yoni Chetboun, ancien Député à la Knesset et candidat au poste de maire de Netanya a rencontré de nombreux parlementaires français et s’est notamment entretenu avec Claude Goasguen et François Pupponi, tous deux vice-présidents du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale.

Durant sa rencontre avec Claude Goasguen, député depuis 20 ans, conseiller de Paris et ancien maire du 16eme arrondissement de Paris, Yoni Chetboun a discuté de la situation de la communauté juive de Paris. Ils ont également parlé du système d’arrondissements que Yoni Chetboun a proposé de mettre en place à Netanya. En sa qualité d’ancien ministre de la Réforme de l’Etat et de la Décentralisation et du fait qu’il ait été maire du 16eme arrondissement pendant près de 10 ans ainsi que président du groupe UMP (1er parti d’opposition au maire de Paris de l’époque Bertrand Delanoë) au Conseil de Paris, Claude Goasguen a pu lui faire part de son expertise, partager son expérience sur le sujet et l’a encouragé dans cette démarche de délocalisation à Netanya : « Ce système a beaucoup d’avantages car la politique, la gestion, ça se fait le plus près possible des gens et donc l’arrondissement, c’est la proximité politique », a-t-il expliqué.

Yoni Chetboun s’est aussi entretenu avec François Pupponi, Député de Sarcelles depuis 10 ans. De nombreux sujets ont été évoqués : le jumelage entre la ville de Netanya et la ville de Sarcelles, le nombre d’olim venus de Sarcelles habitant à Netanya, la situation de la communauté juive de Sarcelles et les problèmes d’antisémitisme qu’elle rencontre, sujet sur lequel François Pupponi se bat depuis de nombreuses années ayant été maire de cette ville pendant 20 ans. Le Député de Sarcelles a mis l’accent sur son désir de travailler encore plus étroitement avec la ville de Netanya et a soutenu très clairement Yoni Chetboun pour sa campagne : « Je le soutiens fortement et c’est une personne en qui j’ai entièrement confiance ».