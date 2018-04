Yom Hazikaron: des familles endeuillées contre les cérémonies alternatives

Une campagne sur les réseaux sociaux a été lancée par des familles endeuillées par le terrorisme contre la tenue de cérémonies communes entre des gens de gauche et des familles arabes palestiniennes le jour de Yom Hazikaron pour les soldats tombés ainsi que les victimes du terrorisme arabe. En douze heures, la pétition avait déjà recueilli 400 signatures.

Cette initiative est née suite aux critiques dont a été l’objet de le ministre de la Défense Avigdor Lieberman qui avait exprimé son opposition à ce genre de cérémonies qu’énormément de familles endeuillées considèrent comme indécentes et provocantes.

Dans leur appel, ces familles écrivent: “Nous, soussignés, membres de familles endeuillées, parents, frères et soeurs, conjoints et enfants qui avons perdu des proches sur le plateau d’argent de notre pays si cher, exprimons notre vive protestation et notre sentiment offensé par ces tentatives de porter atteinte à ce qui nous est le plus cher durant cette Journée du Souvenir des soldats et des victimes du terrorisme. Il s’agit d’une démarche provocatrice et offensante, en faisant entrer en Israël des familles de terroristes, de vils assassins, pour tenir des ‘cérémonies communes’ dont le but est de donner le sentiment que les deux côtés sont sur un même pied, et que les victimes innocentes du terrorisme ou les soldats qui sont tombés pour que vive l’Etat d’Israël seraient à mettre à la même enseigne que ces meurtriers qui ne rêvent que de tuer hommes, femmes et enfants. Nous soutenons le ministre de la Défense, M. Avigdor Lieberman, dans son opposition à permettre l’entrée en Israël des familles de terroristes et nous demandons au tribunal d’agir avec l’humanité élémentaire requise et de repousser catégoriquement la requête des organisateurs de ces cérémonies. De même, nous demandons aux autorités compétentes d’annuler toute cérémonie qui serait organisée sur ce modèle…”.

Les signataires précisent: “Notre demande n’est pas basée sur des considérations politiques. Nous croyons au dialogue ouvert et libre, mais là il s’agit d’une atteinte à l’honneur et à la mémoire de nos êtres chers qui sont tombés ainsi qu’un signe d’infamie pour ces organisations qui par leur attitude expriment un soutien au terrorisme”.

L’un des initiateurs de cet appel, Rony Kleinwald a tenu à rappeler que Yom Hazikaron fait encore partie des rares choses qui sont dans le consensus israélien et qui ne soit en aucun cas être contaminé par les polémiques politiques: “Ceux qui sont tombés ou ont assassinés sont morts pour que vive l’Etat d’Israël, peu importent s’ils furent de droite ou de gauche, et il est inadmissible d’en faire aujourd’hui un élément de division. Ceux qui veulent faire entrer et participer des Arabes palestiniens ont des idées post-sionistes et veulent rompre le consensus israélien”.

Cette pétition ne concerne que les familles endeuillées, et les signataires ont été appelés à inscrire à côté de la signature le nom de leurs proches tombés ou assassinés.

