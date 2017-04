Yom Hazikaron alternatif: une tache honteuse dans la mémoire de la nation

Au moment où la nation s’incline devant la mémoire de ses soldats et de ceux qui sont morts assassinés par les terroristes, des organisations de gauche ont choisi de tenir une cérémonie alternative réunissant Israéliens et Arabes palestiniens dans le bâtiment Drive In à Tel-Aviv.

Parmi les « vedettes » présentes, la chanteuse Ahinoam Nini (Noa) qui avait pris soin de lancer un appel sur sa page Facebook pour qu’un maximum de personnes viennent « commémorer ensemble le deuil israélien et le deuil palestinien »! Noa précisait aussi que cette cérémonie serait rentransmise en direct dans de nombreux endroits de la planète.

Son post a provoqué de très nombreuses réactions indignées, l’accusant avec raison de mettre sur un même pied moral les victimes innocentes du terrorisme et leurs assassins sanguinaires. D’autres ont accusé la chanteuse d’exploiter cette journée d’unité pour se livrer à de la vile politique. L’un des internautes lui a demandé si elle pensait qu’à Ramallah de telles cérémonies communes étaient organisées…?

Au moment où se déroulait cette cérémonie de la honte, un groupe de militants de droite du mouvement Otzma Yehoudit, avec à sa tête Dr. Michaël Ben-Ari et Itamar Ben Gvir a manifesté devant le bâtiment en accusant les organisateurs israéliens de salir la mémoire des soldats de Tsahal et des victimes du terrorisme et d’offenser la mémoire collective de la population d’Israël.

Des heurts se sont produits entre militants de droite et de gauche. Deux membres d’Otzma Yehoudit ont été arrêtés par la police.

Photo Facebook