Yom Hazikaron 5777: soixante victimes de plus sur la liste

A la veille de la Journée du Souvenir pour les soldats de Tsahal et les victimes du terrorisme, le ministère de la Défense a publié les chiffes officiels sur toutes celles et tous ceux qui sont tombés depuis 1860 pour que naisse et vive l’Etat d’Israël.

Il s’agit en tout de 23.544 personnes qui ont donné leur vie pour cette cause. Depuis l’an passé, soixante personnes – soldats et civils – se sont rajoutés à cette liste ainsi que trente-sept autres invalides de Tsahal qui sont décédées des suites de leur invalidité.

Selon les chiffres, il y a aujourd’hui 9.157 familles endeuillées, 4.881 veuves de guerre, 1.843 orphelins de moins de trente ans et des milliers de personnes ayant perdu un frère ou une sœur.

Environ un million et demi de personnes sont attendues lundi dans les cinquante-deux cimetières militaires du pays.

Photo Flash 90