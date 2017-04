Yom Hazikaron: 230 000 Israéliens ont allumé une veilleuse virtuelle

Plus de 230 000 internautes ont utilisé la nouvelle application du site Izkor du ministère de la Défense pour rendre hommage à leurs proches tombés au combat ou assassinés dans un attentat. Les responsables du programme ont appelé les Israéliens à continuer d’allumer une veilleuse virtuelle pour ‘renforcer le lien affectif et l’identification des citoyens israéliens, et plus particulièrement les jeunes, avec cette journée solennelle’. Pour allumer une veilleuse virtuelle, il suffit de cliquer sur ce lien.