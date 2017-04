Yom Hashoah: le peuple juif n’a toujours pas « récupéré » sa population d’avant la guerre

Les derniers chiffres fournis par l’Office central de la statistique permettent de mettre à nouveau en lumière l’ampleur de l’hémorragie causée par le régime nazi au peuple juif.

Soixante douze ans après la libération des camps, la population juive actuelle est encore inférieure de deux millions de personnes à ce qu’elle était en 1939, à la veille de la 2e Guerre mondiale.

En 1939, on comptait environ 16,6 millions de Juifs à travers le monde. A la veille de la déclaration d’Indépendance de l’Etat d’Israël, on ne comptait plus que 11,5 millions, dont 650.000 en Erets Israël.

Depuis, le peuple juif a poursuivi son entreprise de régénération et compte à l’heure actuelle environ 14,4 millions d’âmes, ce qui correspond à la situation en 1920. La répartition se fait ainsi: 6,3 millions vivent en Israël (soit 43,8%), 5,7 millions vivent aux Etats-Unis, 460.000 en France, 388.000 au Canada, 290.000 en Grande-Bretagne, 181.000 en Argentine, 180.000 en Russie, 117.000…en Allemagne (!) et 113.000 en Australie. Le reste se répartit dans de nombreux autres pays, essentiellement européens où vivent des communautés réduites.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90