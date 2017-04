Yom Haatsmaout : le rabbin Marvin Hier représentera les Juifs de Diaspora

Cette année, pour la première fois, un Juif de Diaspora sera invité à allumer l’une des douze torches de la cérémonie traditionnelle ouvrant les festivités de la Fête de l’Indépendance d’Israël, Yom Haatsmaout. Il serait question du rabbin Marvin Hier, qui a prononcé un discours lors de l’investiture du nouveau président des Etats-Unis Donald Trump. Mais l’information n’a pas encore été confirmée officiellement.

Cette initiative a été prise par la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev (Likoud) qui souhaite marquer ainsi le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Annonçant son projet il y a quelques semaines sur sa page Facebook, elle avait écrit : « Israël est la patrie du peuple juif, le foyer permanent et sûr de tout Juif, quel que soit l’endroit où il se trouve. Je suis convaincue que cette décision et la campagne que nous menons au sein des communautés renforceront leur engagement et leur lien avec Israël et encourageront nombre d’entre elles à soutenir davantage Israël et Jérusalem ».

Parmi les personnalités israéliennes qui pourraient être conviées à allumer les autres torches, il serait question notamment du chanteur et comédien Yoram Gaon, ancien conseiller municipal de la capitale, le professeur Amnon Shashua, l’un des fondateurs de Mobileye, qui n’accepterait que s’il était rejoint par son associé Ziv Aviram, et le footballeur Uri Malmilian, ancien joueur de Betar Jérusalem.