Yom Haatsmaout: le président du Honduras allumera un flambeau

Pour la première fois en soixante-dix ans, un dirigeant étranger assistera à la cérémonie officielle de Yom Haatsmaout au mont Herzl et y allumera un flambeau. Il s’agit de Juan Orlando Hernandez, le président du Honduras. Il sera accompagné par une fonctionnaire du Centre d’entraide et de coopération internationales qui avait été désignée pour allumer un flambeau au nom du ministère des Affaires étrangères.

Le Honduras a notamment fait partie des sept pays qui ont voté contre la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui condamnait la reconnaisance de Jérusalem comme capitale d’Israël par Donald Trump. Le Centre d’entraide et de coopération internationales au ministère des Affaires étrangères avait été créé comme bras officiel de l’Etat d’Israël pour l’entraide internationale et a déjà formé près de trois-cent mille experts dans plus de cent-quarante pays en voie de développement dans des domaines où Israël excelle: agriculture, eau, éducation, médecine, promotion de la femme et situations d’urgence.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev, responsable de l’organisation de la cérémonie, s’est réjouie de la venue du président hondurien: “C’est une joie et un honneur pour nous”.

Sur un plan plus politique, la venue de Juan Orlando Hernandez marque aussi un point en faveur de Miri Reguev dans son bras de fer avec le président de la Knesset Yuli Edelstein concernant l’éventualité d’un discours du premier ministre lors de cette cérémonie. La participation active d’un dirigeant étranger ouvre davantage la voie à celle du Premier ministre israélien.

Photo Illustration