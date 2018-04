Yom Haatsmaout: le leader de la communauté druze allumera un flambeau

Le sheikh Mawfaq Tarif, chef de la communauté druze israélienne a été désigné pour être l’une des personnes qui allumeront un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au mont Herzl. Le ministre de la Communication Ayoub Kara s’est réjoui de cette décision: “Je suis fier que le leader de ma communauté, la communauté druze, ait été choisi pour allumer un flambeau lors de la cérémonie du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël. Le sheikh Mawfaq Tarif symbolise sans aucun doute le pont entre la communauté druze et l’Etat d’Israël, cette ‘alliance du sang’ qui nous lie depuis Moïse et Jethro et qui est plus forte que jamais. Aucune personne n’est plus digne que lui pour recevoir cet honneur”.

Parmi les autres personnes désignées pour allumer un flambeau il y a notamment: le chanteur Shlomo Artsi, le linguiste Avshalom Kor, l’acteur Zeev Reva’h, le général (rés.) Yeshayahou Gavish, ancien du Palma’h, Noam Gershouni, ancien pilote de Tsahal paralysé depuis la 2e Guerre du Liban et depuis sportif à succès aux JO para-olympiques, Prof. Aviezri Fraenkel, pionnier de l’informatique israélienne et également grand-père de Naftali Fraenkel hy”d assassiné en 2014 ou encore Margalit Zinati, issue d’une ancienne famille juive qui perpétue la vie juive en Galilée depuis l’époque du 2e Temple.

Photo Moshé Milner / GPO / Flash 90