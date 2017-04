Yom Haatsmaout: désignation de trois des personnalités qui allumeront un flambeau

La Commission des cérémonies et des symboles, présidée par la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a rendu publics les noms de trois parmi les douze personnalités qui allumeront un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au mont Herzl. Il s’agit du chanteur Yehoram Gaon, du Prof. Amnon Shaashoua et du rabbin américain Marvin Hier. La liste complète sera publiée mardi prochain. Le thème choisi pour cette année est « Jérusalem, capitale éternelle de l’Etat d’Israël et du peuple juif ».

Le chanteur Yehoram Gaon a été choisi parce qu’il symbolise depuis longtemps Jérusalem dont il est l’une des personnalités marquantes. Né à Jérusalem, il y a toujours vécu et l’a honoré dans certaines de ces chansons.

Le Prof. Amnon Shaashoua, spécialiste en sciences informatiques à l’Université hébraïque de Jérusalem est notamment le co-fondateur de la start-up Mobileye, spécialisée en sécurité routière automatisée, qui a été récemment rachetée par Intel pour la somme astronomique de 15 milliards de dollars, le plus grand « exit » de tous les temps en Israël.

Quant au rabbin Marvin Hier, il inaugure une nouveauté voulue par la ministre pour cette année, qui est d’honorer une personnalité du peuple juif qui n’est pas citoyenne du pays. Le rabbin Marvin Hier avait fait honneur à Jérusalem lors de son discours le jour de l’investiture du président Donald Trump, en concluant devant des centaines de milliers de personnes: « Si je t’oublie Jérusalem, que ma main droite m’oublie! » Par ailleurs, il est le fondateur du Centre Simon Wiesenthal et du Musée de la Tolérance à Los Angeles.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90