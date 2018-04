Yom Haatsmaout: des ambassadeurs à l’ONU impressionnés en Israël

A l’occasion du 70e anniversaire de l’Etat d’Israël, l’ambassadeur à l’ONU Dany Danon a eu la bonne initiative d’inviter en Israël un groupe d’ambassadeurs aux Nations-Unies. Ce sont plusieurs dizaines de diplomates qui ont accepté l’invitation, originaires d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.

Il s’agit de la plus grande délégation d’ambassadeurs à l’ONU jamais arrivée en Israël, et une partie d’entre eux, avant de se rendre en Israël, avaient participé à la Marche des Vivants à Auschwitz la semaine dernière, avec Dany Danon.

Mis à part la cérémonie officielle à laquelle ils ont assisté jeudi matin à la résidence du président de l’Etat, les ambassadeurs ont eu droit durant les jours précédents à une visite guidée et très pédagogique que leur avait été organisée par Dany Danon. Il s’agissait de leur faire prendre conscience du lien antique et puissant qui lie le peuple juif à Erets Israël et Jérusalem, leur montrer ce qu’Israël a réalisé en à peine soixante-dix ans, leur donner une image exacte de la situation sécuritaire d’Israël et les faire rencontrer avec des habitants autant qu’avec des responsables politiques et militaires.

C’est ainsi que la délégation s’et rendue à la Mer Morte, à Massada, à Tel-Aviv, à Maale Adoumim, au Parc National de la Ville de David, au Kotel, à Yad Vashem, au Musée d’Israël et même au marché de Ma’hané Yehouda. Elle s’est également rendue le long de la frontière avec la bande de Gaza ainsi que dans un tunnel souterrain creusé par le Hamas. Les ambassadeurs ont également fait connaissance avec toute une série d’innovations technologiques israéliennes.

A propos de leur visite dans la Ville de David, Dany Danon leur a dit: “Face aux tentatives de l’ONU et de l’Unesco de nier le lien entre le peuple juif et sa terre, les ambassadeurs ont pu voir de leurs propres yeux les découvertes archéologiques qui attestent de la meilleure manière qui soit le lien antique et éternel entre le peuple juif et Jérusalem”.

L’ambassadeur d’Israël s’et réjoui du succès de cette visite et a remercié les ambassadeurs d’avoir accepté d’être présents en Israël à l’occasion de la fête de l’Indépendance. Dany Danon a souligné: “Il ne fait pas de doute qu’une telle visite a une influence énorme sur ces ambassadeurs. Elle traduit l’esprit particulier de l’Etat d’Israël et du peuple juif ainsi que leur contribution gigantesque au monde. Cette visite leur a aussi fait réaliser et comprendre les enjeux auxquels Israël fait face dans la région”.

Tous les ambassadeurs se sont dit impressionnés par ce qu’ils ont vu et entendu. Notons la réaction de l’ambassadeur du Cameroun à l’ONU, Michel Tommo Monthé, qui a déclaré: “Cette visite nous donne de l’inspiration. Les Israéliens ont fait de grandes choses avec des petites choses. Il est important de préserver cette tradition de personnes qui sont partis de rien et sont arrivés à tout”.

Quant à l’ambassadeur d’Ethiopie, Tekeda Alemu, il a dit: “Ce fut une expérience fantastique. L’enseignement le plus important restera qu’il y a un lien évident entre la Vieille ville de Jérusalem et le peuple juif. On ne peut l’occulter”.

