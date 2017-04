Yom Haatsmaout : le cofondateur de Taglit allumera un flambeau  

Michael Steinhardt, cofondateur de Taglit, fait partie des 14 personnes qui auront l’honneur d’allumer l’un des flambeaux de Yom Haatsmaout, lundi soir, lors de la cérémonie d’ouverture des festivités au Mont Herzl, à Jérusalem qui marquera également le cinquantième anniversaire de la réunification de la ville.

Pour rendre hommage à ‘l’heureux élu’, Taglit a organisé une réception à laquelle ont été invités tout le personnel de l’association, les membres de la famille de Michael Steinhardt, ses associés, ses amis, des anciens participants aux voyages et des donateurs du monde entier.

Michael Steinhardt est un homme d’affaires philanthrope qui a lancé avec plusieurs de ses amis le projet il y a dix-sept ans. Grâce à son action, plus de 600 000 jeunes juifs ont découvert la réalité d’Israël et certains ont même retrouvé leur identité juive.

Fondée avec le soutien du gouvernement israélien, de donateurs privés, de l’Agence Juive et de communautés juives de diaspora, cette organisation appelée en anglais ‘Birthright Israel’ a pour but de renforcer les liens de la jeunesse juive de diaspora avec le judaïsme et Israël et éventuellement d’inciter à la Alya. Il y a quelques mois, le directeur de Taglit, Guidi Mark, interviewé par Galei Tsahal, expliquait que l’organisation avait été créée en raison de l’éloignement des jeunes de diaspora de l’Etat d’Israël et de l’augmentation considérable du nombre des mariages mixtes.