Yom Haatsmaout : 14 personnes vont allumer les torches ‘à la gloire de l’Etat d’Israël’

Les noms des 14 personnes qui vont allumer l’une des douze torches lors de l’ouverture des festivités de la Journée de l’Indépendance, Yom Haatsmaout, ont été publiés. Cette année, la cérémonie sera placée sous le signe du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem, capitale éternelle d’Israël et du peuple juif. Parmi elles, on peut citer l’ancien footballeur Ouri Malmilian, le Pr Ahmed Eid, de l’hôpital Hadassah du Mont Scopus (Har Hatsofim), l’écrivain Eli Amir, Eli Mizrahi, le Pr Amnon Shashoua, cofondateur de Mobileye, la Rabbanit Hanna Henkin, le comédien et chanteur Yoram Gaon, Yaakov Hetz, Miri Ehrental (Zichron Menachem), le rabbin Marvin Hier et Michael Steinhardt, cofondateur de Taglit.