Yoav Galant: « S’attendre à une escalade à la frontière sud »

Le ministre de la Construction et du Logement Yoav Galant, ancien commandant de la région militaire sud, a commenté les tensions de ces derniers jours entre Israël et la bande de Gaza. Il a estimé que les « incidents » récents peuvent facilement glisser vers une sérieuse escalade d’ici le printemps. Il a entièrement justifié la forte réaction de Tsahal en souligant que le tir ne serait-ce que d’une seule roquette viole la souveraineté israélienne et vise à faire de victimes israéliennes. Le ministre a dit qu’il faut s’attendre à un tel scénario et estimé que Tsahal est prêt à parer à toute éventualité.

Photo Miriam Alster / Flash 90