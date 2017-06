Yoav Galant en route vers le Likoud?

Cela fait un moment que les rumeurs circulent sur les relations difficiles qui règnent entre le ministre des Finances Moshé Cahlon, président de Koulanou et Yoav Galant, ministre de la Construction et du Logement.

Ces rumeurs ont parallèlement été renforcées par deux informations. La première consiste en un enregistrement « off line » du ministre qui s’adressait à des militants du Likoud et qui leur annonçait que lors de prochaines élections il sera dans leurs rangs. Cette révélation a provoqué la colère au sein de Koulanou, certains députés appelant Moshé Cahlon à limoger Yoav Galant, ce qu’il ne peut pas faire, d’ailleurs.

Par ailleurs le journal par Maariv affirme que le Premie ministre Binyamin Netanyahou aurait promis le poste de la Défense à Yoav Galant dans un prochain gouvernement s’il rejoignait le Likoud.

Ces différents éléments créent des remous au sein du parti de Moshé Cahlon. Le Premier ministre serait intéressé à recruter Yoav Galant, car de manière paradoxale, le parti principal du Camp national ne possède plus aucune personnalité militaire prestigieuse depuis le départ de Moshé Yaalon. Politiquement, l’arrivée de Yoav Galant présenterait deux avantages pour Binyamin Netanyahou: le ministre est aimé dans les milieux des localités juives – qu’il courtise d’ailleurs actuellement – et pourrait amener des voix de ce secteur au dépens de Habayit Hayehoudi. Et surtout, Yoav Galant au ministère de la Défense permettrait à Binyamin Netanyahou de ne pas accorder ce ministère à Naftali Benett qui se verrait bien à ce poste qui lui a « passé sous le nez » après les dernières élections.

Yoav Galant est actuellement l’un des anciens militaires les plus prestigieux du pays. Son dernier poste de commandamenent fut celui de la région militaire sud et il fut pressenti par Ehoud Barak pour devenir chef d’Etat-major avant que ne survienne la fameuse Affaire Ashkenazy-Harpaz qui fit capoter sa candidature au profit de Benny Gantz.

Photo Miriam Alster / Flash 90