Yoav Galant « incendie » Moshé Yaalon et Benny Gantz

Le ministre de la Construction et du Logement Yoav Galant (Koulanou) s’est lancé dimanche dans une violente attaque contre deux acteurs principaux de l’Opération Tsouk Eitan: l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et l’ancien chef d’Etat-major Benny Gantz.

Lors de la convention du magazine Globes, le ministre les a accusés de « laxisme » dans la préparation de cette opération. « Moshé Yaalon et Benny Gantz ont échoué dans la préparation de cette opération et dans sa gestion, ils ont agi avec hésitations et manque de détermination », a sévèrement décrété celui qui fut un temps commandant de la région militaire sud.

Allant encore plus loin, il accuse les deux hommes de « se réfugier aujourd’hui derrière le paravent du cabinet restreint ».

Yoav Galant a voulu rappeler que les ministres de la Défense et les chefs d’Etat-major bénéficient d’une armée de qualité, d’énormes budgets et de prérogatives très larges et qu’il est donc inconcevable qu’une telle opération ne porte pas les fruits attendus. Parlant de Moshé Yaalon, le ministre rajoutait: « Il est pathétique de voir comment celui qui était censé représenter le courage détale aujourd’hui face à ses responsabilités et cherche des coupables à ce fiasco dont il est directement responsable ».

La dureté des paroles du ministre est probablement due au message « préventif » diffusé par l’ancien ministre de la défense pour tenter de se « disculper » des griefs contenus dans le Rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan.

Quant à Benny Gantz, il a également pris les devants et écrit qu’il n’accepte pas les conclusions de ce rapport au vu des éléments qui ont filtré.

Photo Yossi Zamir / Flash 90