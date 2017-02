Yoav Galant égratigne Moshé Yaalon et Benny Gantz

Le ministre de la Construction et du Logement Yoav Galant, qui fut commandant de la région militaire nord, a émis de graves accusations envers l’ancien ministre de la Défense Moshé Yaalon et l’ex chef d’Etat-major Benny Gantz. Il a déclaré: « Yaalon et Gantz ont amené Tsahal impréparé au déclenchement de l’Opération Tsouk Eitan, mais je pense que la situation est meilleure aujourd’hui ». Le ministre a estimé que le rapport du Contrôleur de l’Etat sur l’Opération Tsouk Eitan confirmera ses propos lorsqu’il rendra public son rapport.

Photo Miriam Alster / Flash 90