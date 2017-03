Yoav Galant avertit le Liban et le Hezbollah

Sur la chaîne Aroutz 2, le ministre de la Construction et du Logement Yoav Galant (Koulanou) a lancé un sévère avertissement au gouvernement libanais et au Hezbollah. Sur fond de tensions à la frontière nord et aux menaces répétées du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, l’ancien commandant de la région militaire sud a déclaré: « S’il prenait au Hezbollah et au Liban de nous entraîner dans une nouvelle guerre, ce pays reviendrait cent ans en arrière ».

Israël a déjà prévenu à plusieurs reprises le gouvernement libanais qu’il serait tenu pour coresponsable en cas de nouvelle confrontation entre le Hezbollah et Israël et que les infrastructures du pays seraient visées par Tsahal. Ces avertissements ont pris encore plus de sens depuis l’élection à la présidence libanaise de Michel Aoun, chrétien mais allié au régime de Damas et fervent soutien du Hezbollah.

Photo Miriam Alster / Flash 90