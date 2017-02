Le yishouv d’Amona a été effacé grâce à de l’argent européen!

L’organisation d’extrême gauche Yesh Din est la cheville ouvrière de la lutte juridique contre la présence juive en Judée-Samarie. C’est elle qui est à l’origine des requêtes contre la présence du yishouv Amona et son dernier » succès » en date est l’annulation du compromis sur Amona qui a pour effet d’empêcher les familles juives chassées de se reloger sur une colline avoisinante.

Il est de notoriété que Yesh Din qui reconnaît volontiers qu’il ne défend que les droits des Arabes palestiniens, est largement subventionnée par des fonds étrangers, principalement européens. Le porte-parole de Yesh Din, Guilad Grossman a reconnu ce qu’affirme NGO Monitor, à savoir que 93,5% de son budget provient d’aide de pays étrangers. Entre 2012 et 2014, cette organisation antioniste a perçu plus de 18 millions de shekels de l’Union européenne ainsi que d’organisations gouvernementales de pays tels que l’Irlande, la Grande-Bretagne, la Belgique, l’Allemagne, la Suisse, la Suède, le Danemark ou les Pays-Bas. Bien entendu, Yesh Din est également soutenu par le New Israel Fund.

L’une des organisations donatrices a avoué que l’un des buts de l’aide apporté à Yesh Din est de lui permettre de déposer un maximum de requêtes devant la justice israélienne en faveur des Arabes palestiniens. Par exemple, le Conseil norvégien en faveur des Réfugiés a financé 677 attaques en justice en Israël entre 2012 et 2016 par le biais d’ONG israéliennes parmi elles Yesh Din.

Ainsi, le combat judiciaire de Yesh Din contre les Juifs de Judée-Samarie est clairement financé par l’étranger. Son président et conseiller juridique, Michael Sferd s’est même pays le luxe de témoigner en faveur de l’Autorité Palestinienne et de l’OLP lors d’un procès intenté par des victimes de terrorisme!

Pour le très « démocrate » porte-parole de Yesh Din, il n’y a aucun problème à percevoir des fonds étrangers afin de « provoquer des changements sur les grands problèmes qui agitent la société israélienne ». Comme s’il n’y avait pas de gouvernement et de parlement élus par les urnes.

Et de rajouter avec une fausse candeur: « N’oublions pas que ces fonds proviennent de pays amis d’Israël et que ce que nous faisons est dans l’intérêt d’Israël »!

Voilà qui nous rassure…

Photo Illustration