Yeshivat Mir : un nouveau Sefer Tora pour son 200e anniversaire

Une cérémonie a eu lieu lundi soir à la Yeshivat Mir, dans le quartier de Beth Israël, à Jérusalem à l’occasion de l’intronisation d’un nouveau Sefer Tora offert par d’anciens élèves américains pour marquer le 200e anniversaire de la création de l’établissement.

Le cortège a pris son départ, accompagné d’un orchestre, devant le domicile du directeur de la Yeshiva et a poursuivi sa route, passant devant la grande salle d’étude. L’événement, qui a débuté vers 19 heures, s’est achevé à 21 heures dans les chants et les danses.

La Yeshivat Mir a été fondée en 1817 dans la petite bourgade de Mir en Pologne par le Rav Shmouel Tiktinsky. Après son décès, son plus jeune fils, Rav Haïm Tiktinsky a pris la relève.

Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, la Yeshiva a déménagé à Poltava en Ukraine et n’est retournée à Mir qu’en 1921. Au moment de la Seconde Guerre mondiale, les rabbins de la Yeshiva, qui avaient décidé au départ de la maintenir à sa place, ont finalement décidé de la déplacer, à l’arrivée des troupes nazies, vers Keidan en Lituanie.

A l’époque, le Rav Eliezer Yehouda Finkel s’était rendu en Palestine afin d’obtenir des visas pour ses élèves pour installer la Yeshiva en Eretz Israël. Mais ses projets ont été interrompus par la guerre. Toutefois, en 1944, le Rav Finkel a réussi à ouvrir une branche de la Yeshiva à Jérusalem avec dix étudiants.

En Europe, les élèves de la Yeshiva poursuivis par les Nazis ont quitté le continent et se sont réfugiés à Shanghai, passée sous le contrôle des Japonais. Ils y sont restés jusqu’à la fin de la guerre

Aujourd’hui, la Yeshivat Mir compte plus de 8 500 étudiants, célibataires ou mariés, originaires essentiellement d’Israël et des Etats-Unis.

Elle accueille également des jeunes venant du Royaume Uni, de Belgique, de France, du Mexique, de Suisse, d’Argentine, d’Australie et du Canada.

Dirigée par le Rav Eliezer Yehouda Finkel, elle est la plus grande Yeshiva du pays et l’une des plus importantes du monde. Elle possède de grands bâtiments à Jérusalem, ainsi qu’une antenne à Modiin Illit appelée ‘Mir Brachfeld’, dirigée par le Rav Binyamin Finkel. Il existe également une branche de la Yeshivat Mir à Brooklyn, quartier de New York.

Source: www.chiourim.org