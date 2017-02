Yesh Atid; Haïm Yalin accuse Binyamin Netanyahou de vouloir une guerre!

Haïm Yalin est un exemple de la transformation que peut provoquer l’entrée en politique chez un individu. Lorsqu’il était encore président du conseil régional Eshkol, il ne cessait d’alerter le gouvernement sur le danger que représente le Hamas pour les habitants des localités frontalières. Durant et après l’Opération Tsouk Eitan, il n’a pas ménagé ses critiques envers le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui selon lui ne prenait pas assez en compte la situation des habitants le long de la frontière et n’était pas assez ferme avec le Hamas.

Mais après Tsouk Eitan, Haïm Yalin est entré en politique et a rejoint Yesh Atid, qui est aujourd’hui dans l’opposition. Et soudain, le voilà qui accuse Binyamin Netanyahou de tenir des propos belliqueux envers le Hamas « alors que la situation sécuritaire ne le justifie pas ». Il va aussi jusqu’à accuser le Premier ministre de désirer une confrontation avec le Hamas – et de la provoquer – afin de faire oublier ses déboires judiciaires actuels!

