Yesh Atid brise les rêves des Travaillistes

En politique, c’est chacun selon ses intérêts. Si le Camp Sioniste préférerait proposer une majorité de remplacement, afin de ne pas passer par les urnes, au parti Yesh Atid, galvanisé par les sondages, on est d’un avis opposé: non catégorique à une coalition de remplacement mais uniquement la tenue d’élections anticipées, si la crise actuelle entre Binyamin Netanyahou et Moshé Cahlon ne se résout pas en fin de compte.

Le député Meïr Cohen (Yesh Atid) a brisé le rêve d’Itshak Herzog de voir aboutir « une motion de censure constructive » qu’il propose contre le gouvernement Netanyahou au moyen d’un ralliement éventuel de Moshé Cahlon. Meïr Cohen a annoncé que son parti ne participera en aucun cas à une initiative du Camp Sioniste pour remplacer le gouvernement en cours de législature mais préférera la dissolution de la Knesset et la tenue d’élections anticipées.

« La démocratie veut qu’on ne change pas de gouvernement au moyen de combines obscures ourdies en coulisses mais par le biais des urnes » a expliqué le député. « Les électeurs ont choisi une coalition en 2015, et s’ils veulent en changer, ce sera uniquement par le vote », a-t-il insisté.

Sans les onze voix de Yesh Atid mais avec celles de Koulanou, une motion de censure menée par la gauche ne recueillerait que 52 voix au maximum.

