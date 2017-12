Yehouda Meshi-Zahav en route vers le Likoud?

Le charismatique président de l’organisation Zaka, Yehouda Meshi-Zahav a annoncé qu’il a l’intention de se lancer dans la vie politique, et plus précisément de briguer une place dans la liste du Likoud pour les prochaines élections. Il participera déjà le mois prochain à la traditionnelle ‘Likoudiya’ qui aura lieu à Eilat.

Il a expliqué son choix: « Dans ma ‘vie antérieure’ j’étais un orthodoxe extrémiste mais aujourd’hui j’ai changé de côté et je me considère faisant partie du consensus de l’Etat d’Israël. Je sens qu’il est temps pour moi d’apporter ma contribution (sur le plan politique). Le Likoud est toujours le parti de tête en Israël ». Il a aussi souligné qu’il en souhaitait pas entrer en politique par le biais d’un parti orthodoxe. Il a également « avoué » avoir voté par le passé pour le Likoud et pour Habayit Hayehoudi.

« J’ai reçu des propositions de plusieurs partis, mais je veux oeuvrer au sein du Likoud, et mon souhait est de briser les préjugés et stigmatisations entre les orthodoxes et les laïcs ».

Yehouda Meshi-Zahav a fait un long chemin depuis sa jeunesse. Né en 1959 dans une famille de la Eda Ha-‘Haredit de Mea Shearim, il a milité un temps aux côtés des Netourei Karta contre l’Etat d’Israël et son activisme lui avait valu le surnom de « commandant opérationnel » de la Eda Ha-‘Haredit.

Avec les années il a progressivement évolué au point que deux de ses fils ont effectué un service militaire dans des unités combattantes. En 1989 il a créé l’organisation de bénévoles Zaka, plusieurs fois primée depuis lors, qui collabore avec la police et le Magen David Adom, notamment de la difficile tâche de rassembler les restes de victimes d’attentats terroristes mais aussi dans des missions de secourisme après des catastrophes naturelles à l’étranger.

En 2003, Yehouda Meshi-Zahav avait été parmi les personnalités qui allument un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au mont Herzl. Cet ancien activiste antisioniste avait proncé la fameuse phrase « …et pour la gloire de l’Etat d’Israël ».

Il milite aussi pour le rapprochement entre juifs religieux et non religieux.

Si Yehouda Meshi-Zahav, de par sa popularité, parvient à entrer dans la liste du Likoud et à être élu à la Knesset ce sera l’une des très rares fois où une personnalité orthodoxe siègera hors d’un parti orthodoxe. Le dernier exemple, assez singulier celui-ci, remonte à 2006 avec l’entrée à la Knesset d’une femme orthodoxe, Tsvia Greenfeld, sous les couleurs de…Meretz!

Photo Yaakov Naumi / Flash 90