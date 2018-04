Yasser Murtajah: un terroriste sous couvert de “journalisme”

La communauté internationale s’est émue et indignée de la mort vendredi de Yasser Murtajah, “journaliste” qui couvrait les manifestations “pacifiques” du Hamas le long de la frontière avec Israël. Très rapidement et de manière automatique, Tsahal était accusé de tirer délibérément sur les journalistes. L’association israélienne des journalistes exigeait “des réponses” de la part de l’armée.

Il s’avère cependant que la réalité est quelque peu différente et que Yasser Murtajah n’était pas l’innocent journaliste que le Hamas présente. Selon le blog Intelli Times qui analyse les données des renseignements, il était membre de l’organisation terroriste et travaillait régulièrement pour elle en fournissant des informations sur les positions de Tsahal près de la bande de Gaza, notamment à l’aide d’un drone multirotor de haute précision.

Au moment où il a été abattu, il actionnait l’un de ces drones multirotors et prenait des clichés sur les positions de Tsahal le long de la clôture de sécurité pour renseigner le Hamas et indiquer les endroits où il serait plus facile de pénétrer en territoire israélien.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a bien résumé la situation: “Le Hamas n’hésite pas à utiliser des ambulances du Croissant rouge pour transporter des terroristes ou des terroristes déguisés en journalistes pour pouvoir s’approcher des soldats de Tsahal. Nous ne pouvons pas prendre de risques”.

Dans sa guerre sale contre Israël, le Hamas ne recule devant aucun procédé, aussi vicieux et pervers qui soit.

